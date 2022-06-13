Для чего США передают ракеты HIMARS карателям из нацбата "Кракен", причастным к геноциду в Буче Оглавление HIMARS на Украине HIMARS: характеристики, дальность и проблемы Поставки вооружений на Украину и онлайн-переводчик Людей для управления техникой набирают через объявления в "Телеграме". На деле за этим шагом может крыться тактический ход армии США, ранее избегавшей любого вмешательства в конфликт. 11514 11514 Фото © ТАСС / Zuma

HIMARS на Украине

Поставка на Украину реактивных систем залпового огня HIMARS — одна из самых спорных тем последних недель. Понеся огромные потери в живой силе и технике, ВСУ запросили у США новый пакет военной помощи, включающей в себя и реактивное вооружение. В сугубо военном плане поставка РСЗО HIMARS Украине ничего не меняет. Это отметил и президент России Владимир Путин.

То, что мы сегодня слышим, и то, что понимаем, — это ракеты, которые летят как раз на 45–70 км в зависимости от типа. То же самое было и с теми "Градами", "Ураганами", "Смерчами" — там тоже дальность 40–70 км. Ничего нового нет Владимир Путин Президент Российской Федерации

Однако проблема может крыться в другом. 6 апреля правительство Украины разрешило членам добровольческих формирований Сил территориальной обороны применять ракетные системы и артиллерию. Ранее им было доступно только стрелковое оружие, которое в руках малообученных людей приводило к убийствам невинных граждан. Тяжёлое оружие вроде реактивных систем залпового огня может применяться только хорошо обученными людьми, а в руках людей, которые слабо представляют особенности применения ракет большого калибра, оно может быть опасно как для собственных войск, так и для своего же мирного населения.

HIMARS: характеристики, дальность и проблемы

Куда конкретно будут поставляться тяжёлые реактивные системы HIMARS, пока не ясно. Не определены ни сроки их поставок, ни конкретные ответственные лица в частях и соединениях ВСУ. Однако батальоны территориальной обороны, в том числе и печально известный расстрелом мирного населения в Буче "Кракен", уже начали внутренний "набор экипажей для HIMARS".

Чтобы попасть в программу отбора, нужно предоставить личные данные, а также сведения о боевом опыте и воинской специальности. Отмечено, что людей с судимостью на позиции "ракетчиков" не набирают, хотя в самом "Кракене" служит немало людей не просто с уголовным прошлым, но и самых настоящих рецидивистов. Способность быстро освоить американские системы залпового огня у ВСУ в целом и у личного состава "Кракена" — под большим вопросом. Бывший командир дивизиона реактивной артиллерии 58-й армии, майор запаса Евгений Филатов отметил, что в управлении такой техникой нужен многолетний опыт.

Я буквально на днях читал анализ от зарубежных коллег, где сказано, что значительная часть вооружений НАТО изнашивается украинскими военными так, что технику приходится отправлять на ремонт в Польшу и потом завозить обратно. Это многое говорит об умениях ВСУ и о том, что они не понимают, как зарубежным оружием воевать. HIMARS не даст им больше времени и каких-то успехов, поскольку эта техника требует тонкой настройки, её нельзя просто привезти на поле боя, пострелять и уехать Евгений Филатов Бывший командир дивизиона реактивной артиллерии 58-й армии, майор запаса

В инструкции по "оптимальному уровню применения HIMARS" на поле боя (копия имеется в распоряжении Лайфа) содержится список рекомендаций, включающий в себя шесть важных пунктов. Чтобы комплекс не похоронил под собой операторов, ВСУ следует:

Модернизировать и адаптировать боевой модуль к условиям применения (то есть забронировать дополнительно, если такая необходимость есть).

Оценить способности экипажа для ремонта техники, если она будет поражена вражеским огнём.

Исключить риск применения некачественных боеприпасов и условий, угрожающих безопасности техники.

Проводить дополнительное тестирование системы после ремонта.

Проверить цепи электропитания системы после доставки её на поле боя воздушным транспортом.

Разработать методику купирования угроз от вражеской артиллерии.

Дальность действия реактивной артиллерии ВС РФ и американских вооружений. Фото © rand.org

Ни одно из этих условий украинская армия, угробившая, по некоторым данным, от пяти до семи чешских систем залпового огня под Северодонецком, быстро выполнить не сможет или не выполнит вообще, поэтому эффективная стрельба из HIMARS со стороны ВСУ — под большим вопросом. Особенно в контексте того, что Киев просил у США ракеты с дальностью 300 километров, способные достать до территории России.

Безопасность HIMARS на поле боя также под угрозой. С учётом того что ВС РФ научились вычислять координаты американских гаубиц M777 по звуку стрельбы и другим косвенным параметрам, применение ракет калибром 227 мм вряд ли будет скрытым и абсолютно безопасным.

Поставки вооружений на Украину и онлайн-переводчик

Однако всё это становится неважно, если подумать, для чего в действительности ВСУ нужны эти комплексы. Вариантов применения такого оружия немного, и по сути всё сводится к следующему.

При первом варианте применения HIMARS это оружие действительно получают ракетные части ВСУ. Оружие какое-то время применяется по прямому назначению, а потом уничтожается российской артиллерией или крылатой ракетой с воздуха. Как и в случае с беспилотниками MQ-1, управлением комплексов на местах могут заниматься "частные контракторы", которые по своей сути — кадровые военные армии США. В этом случае можно говорить о каком-никаком качестве боевой работы.

Однако объявление о наборе в операторы HIMARS нацбата "Кракен" наталкивает на мысль, что комплексы хотят привезти на Украину не для боевых действий, а для провокаций.

Батальоны территориальной обороны — самая нестабильная и плохо тренированная структура в составе украинской армии. Несмотря на то что большинство из них формально подчинены ВСУ, есть и откровенно независимые формирования нацистского толка, например, батальон "Кракен", известный террором в Буче и зачистками по этническому и языковому принципу в Харькове. Если вспомнить, что бойцы этого подразделения учинили в Буче при помощи старых артиллерийских снарядов и автоматов, а затем представить, что будет, если им же раздадут современное американское оружие, которым войска уничтожали талибов в Афганистане, то вопросы и недоумение появляются сами собой. Если оружие поставляется для одноразового применения, то вполне вероятно, что в боевых действиях применять его и не планируют.

Однако до этого украинской армии ещё предстоит дойти. Проблема в том, что HIMARS — это не пушки и даже не "Джавелины", это техника, которую нужно собрать, настроить, обслужить и лишь затем попытаться применить. С полным циклом действий у ВСУ, как пишут авторы газеты New York Times, большие проблемы.

Фото © Jordan Pix / Getty Images

— Украинские военнослужащие абсолютно не в силах разобраться с артиллерийскими системами и приборами для точной настройки, которые поставляются в комплекте с тяжёлым вооружением. Более месяца назад передовой артиллерийской части ВСУ поставили высокотехнологичный лазерный дальномер JIM LR западного производства для помощи в наведении на цель. Однако никто, включая командиров, не смог разобраться, как он работает. Все инструкции переводились через онлайн-переводчик. При этом на курсах в Германии, которые длились неделю, Соединённые Штаты обучали солдат применять его при стрельбе из гаубиц M777, а других — обслуживать орудие. Однако на месте украинские военные не смогли разобраться с имперской системой исчислений и всё перепутали, настраивая орудие по метрическим данным, — негодует американский аналитик Томас Гиббонс на страницах NYT.

И это при том, что после кампании США в Афганистане военные учёные из Университета перспективных военных исследований армии США сделали вывод, что HIMARS категорически нельзя поставлять союзникам или любым дружественным силам, не способным понять все тонкости и особенности комплекса. Батальон "Кракен" или любая артиллерийская часть ВСУ в список "понимающих все тонкости" явно не входит.

Эксперты по реактивным системам залпового огня считают, что единственный возможный сценарий для успешного применения HIMARS — это отправлять комплексы на Украину вместе с американскими военными. Но тогда сержанты и лейтенанты станут поводом к удару по центру принятия решений, и в Вашингтоне эту опасность хорошо осознают. Украинские военные и члены карательных отрядов, набираемые для стрельбы из такого оружия по объявлению, вероятно, рискуют купить билет в один конец, поскольку после устроенной провокации всех причастных могут прикопать в ближайшем лесу, чтобы в случае чего спихнуть всю вину за применение оружия для убийства мирных жителей на Россию, как уже было в Буче или Бородянке.

Фото © Eighth Army Public Affairs via Getty Images Передадут ли США ракеты HIMARS Украине? 0 Передадут, давать "заднюю" уже поздно Передумают, побоятся Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев