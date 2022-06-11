Запад потерял веру в фиаско России и победу ВСУ в "Операции Z"

На Западе больше не рассчитывают на победу ВСУ против российских военных. Иностранным экспертам и аналитикам, у которых значительно поубавилось поводов для оптимизма, пришлось изменить свою риторику по "Операции Z" на Украине, глядя на успехи Вооружённых сил РФ в Донбассе, пишет The Washington Post.

По оценке издания, западных обозревателей отрезвили освобождение Мариуполя, сдача в плен удерживавших его войск и развитие наступления после взятия Попасной.

"Эйфория исчезает по мере того, как Россия адаптирует свою тактику [к условиям текущих боёв], восстанавливает темп [наступления] и утверждает свою подавляющую огневую мощь против отлично снаряжённых украинских сил", — пишет The Washington Post.

Причём для Запада становится всё более очевидно, что у ВСУ уже не получится отбросить Российскую армию. Аналитики признали всю мощь России, которая ещё не пустила в ход и половину своих возможностей. Кроме того, ежедневное продвижение военнослужащих в Донбассе сопровождается большими потерями со стороны Украины. При этом на ситуацию уже никак не сможет повлиять Запад: его помощь Незалежной крайне мала, а поставки оружия занимают слишком много времени.

"Первоначально ожидалось фиаско России на Украине. Но её большая военная мощь в итоге позволила перенаправить траекторию войны. У русских больше ресурсов, они никуда не торопятся. Поэтому поводов для оптимизма значительно поубавилось", — говорится в материале американского издания.