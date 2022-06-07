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Регион
Опубликовано 7 июня 2022, 00:21
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Во Франции заявили о неизбежной победе России на Украине

Французский политик Жантийе заявил о неизбежной победе России на Украине

Победа России в специальной военной операции на Украине неизбежна. Такое мнение высказал член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе.

В колонке для Valeurs Actuelles он пишет, что западные СМИ искажают информацию, но даже из неё можно сделать выводы об истинном положении вещей в ходе российской спецоперации.

"Победа Российской армии была неизбежна и остаётся неизбежной. Окончательный исход не вызывает сомнений. Россия со своей армией выйдет победителем из конфликта", — добавил Жантийе.

Он высказал мнение, что те части ВСУ, которые были способны хоть к какому-либо сопротивлению, были сломлены в самом начале специальной военной операции на Украине.

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Ранее Лайф писал о том, какие объекты НАТО на Украине уничтожены за время "Операции Z". Так перед началом спецоперации на Украине было несколько десятков баз, контроль за работой которых осуществляли военные из США и стран НАТО.

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Flickr / ministryofdefenceua

Артем Порвин
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