В городах Запорожья откроют Центры выдачи российских паспортов

В Бердянске, Энергодаре и ряде других городов Запорожской области решено открыть центры, где будут выдавать российские паспорта. По словам заместителя начальника ГУ МВД региона Алексея Селиванова, это случится в ближайшее время.

"Мы подобрали несколько помещений в ряде городов Запорожской области. Это и Бердянск, и Энергодар, и другие населённые пункты, в которых в ближайшее время будут открываться паспортные центры", — сказал Селиванов в эфире телеканала "Соловьёв Live".

Он пояснил, что цель — сделать так, чтобы жителям других районов, кроме Мелитопольского, не нужно было ездить в Мелитополь. Пройти процедуры, подать заявление на гражданство можно будет по месту жительства. Организовать электронные очереди пока не могут из-за проблем со связью, поскольку украинские операторы регион покинули, а российские только заходят.