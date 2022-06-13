В Литве огорчились военными успехами России на Украине
Главу МИД Литвы огорчили военные успехи России на Украине
Успехи Российской армии в ходе военной спецоперации на Украине вызывают "разочарование". Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
В беседе с Foreign Policy дипломат сказал, что такое ощущение возникает из-за осознания того, что Украина имеет мало шансов нанести поражение России.
"Россияне продолжают демонстрировать прогресс, или же украинцы не в состоянии сохранить устойчивой линию соприкосновения. Таким образом, по-прежнему довольно высоки шансы, что Россия не проиграет", — высказался Ландсбергис.
Он также заметил, что РФ успешно противостоит западным санкциям. Ландсбергис считает, что если такая тенденция будет сохраняться и в долгосрочной перспективе, то это будет означать, что мир находится на очень опасной стадии геополитической реальности.
Как сообщал Лайф, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что после спецоперации на Украине уже никто и никогда не сможет угрожать России.
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