В Литве огорчились военными успехами России на Украине

Успехи Российской армии в ходе военной спецоперации на Украине вызывают "разочарование". Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В беседе с Foreign Policy дипломат сказал, что такое ощущение возникает из-за осознания того, что Украина имеет мало шансов нанести поражение России.

"Россияне продолжают демонстрировать прогресс, или же украинцы не в состоянии сохранить устойчивой линию соприкосновения. Таким образом, по-прежнему довольно высоки шансы, что Россия не проиграет", — высказался Ландсбергис.

Он также заметил, что РФ успешно противостоит западным санкциям. Ландсбергис считает, что если такая тенденция будет сохраняться и в долгосрочной перспективе, то это будет означать, что мир находится на очень опасной стадии геополитической реальности.