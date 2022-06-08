Матвиенко: После спецоперации уже никто и никогда не сможет угрожать России

Никто уже не сможет угрожать России и её гражданам, когда все цели спецоперации на Украине будут достигнуты. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Все цели спецоперации, как неоднократно подчёркивал глава государства, будут обязательно достигнуты. И тогда уже никто и никогда не сможет угрожать нашей стране и нашим гражданам", — отметила она в рамках "часа субъекта", посвящённого Севастополю.

По словам спикера Совфеда, в свете последних событий становится особенно понятно, насколько важными и своевременными оказались принятые в марте 2014 года решения по Крыму. Поскольку в первую очередь именно на полуостров был нацелен киевский проект "анти-Россия", остановить который и призвана спецоперация, подчеркнула Матвиенко.

"Тогда удалось сорвать планы "дерусификаторов" и отстоять нашу историю, нашу культуру и наше общее будущее. Так же будет и сейчас", — заключила парламентарий.