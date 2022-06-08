Кириенко в Бердянске ознакомился с процессом подачи документов на гражданство РФ

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил Бердянск, где ознакомился с процессом подачи документов на российское гражданство. Об этом сообщил член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Буквально намедни я встречался с Сергеем Владиленовичем Кириенко. Мы прошлись в центр предоставления услуг, он изучил, как оформляются заявки на получение российского гражданства", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".

Вместе с Кириенко они также посетили аптеку, продуктовые магазины, порт и заехали в санаторий-профилакторий на берегу Азовского моря.