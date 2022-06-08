ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 июня 2022, 11:32

Кириенко в Бердянске ознакомился с процессом подачи документов на гражданство РФ

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко посетил Бердянск, где ознакомился с процессом подачи документов на российское гражданство. Об этом сообщил член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Буквально намедни я встречался с Сергеем Владиленовичем Кириенко. Мы прошлись в центр предоставления услуг, он изучил, как оформляются заявки на получение российского гражданства", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".

Вместе с Кириенко они также посетили аптеку, продуктовые магазины, порт и заехали в санаторий-профилакторий на берегу Азовского моря.

Кириенко посетил центр гуманитарной помощи в Херсоне
Кириенко посетил центр гуманитарной помощи в Херсоне

Ранее Рогов заявил, что первое судно с зерном может выйти из порта Бердянска уже на текущей неделе. Для этого уже всё подготовлено, добавил он.

BannerImage

Kremlin.ru

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar