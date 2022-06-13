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Опубликовано 13 июня 2022, 03:24
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Минобороны показало работу боевых РСЗО "Смерч" на Украине

Минобороны показало работу РСЗО "Смерч" в ходе "Операции Z"

Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня "Смерч". На них видно, что комплекс точно ударяет по объекту противника.

Работа РСЗО "Смерч" в ходе "Операции Z" на Украине. Видео © Telegram-канал / Министерство обороны РФ

"Расчёты РСЗО "Смерч", получив задачу на уничтожение складов, произвели залповый пуск", — говорится в сообщении Минобороны.

Уточняется, что место, где ВСУ сосредоточили технику, боеприпасы и вооружение, было обнаружено разведкой. Данные подтвердились другими техническими средствами. Залповый удар был произведён точно в цель. Специфика работы боевых расчётов РСЗО "Смерч" в том, что у них есть всего несколько минут на пуск и уход с позиций. Каждый раз приходится наводиться на цель заново, но иначе можно попасть под удар противника.

Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ гаубицами "Мста-С"
Минобороны показало видео уничтожения бронетехники ВСУ гаубицами "Мста-С"

Ранее Лайф сообщал, что Минобороны показало видео уничтожения позиций ВСУ расчётами САУ "Акация".

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Telegram-канал / Министерство обороны РФ

Арина Родионова
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