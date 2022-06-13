Минобороны показало работу боевых РСЗО "Смерч" на Украине
Минобороны показало работу РСЗО "Смерч" в ходе "Операции Z"
Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы расчётов реактивных систем залпового огня "Смерч". На них видно, что комплекс точно ударяет по объекту противника.
Работа РСЗО "Смерч" в ходе "Операции Z" на Украине. Видео © Telegram-канал / Министерство обороны РФ
"Расчёты РСЗО "Смерч", получив задачу на уничтожение складов, произвели залповый пуск", — говорится в сообщении Минобороны.
Уточняется, что место, где ВСУ сосредоточили технику, боеприпасы и вооружение, было обнаружено разведкой. Данные подтвердились другими техническими средствами. Залповый удар был произведён точно в цель. Специфика работы боевых расчётов РСЗО "Смерч" в том, что у них есть всего несколько минут на пуск и уход с позиций. Каждый раз приходится наводиться на цель заново, но иначе можно попасть под удар противника.
Ранее Лайф сообщал, что Минобороны показало видео уничтожения позиций ВСУ расчётами САУ "Акация".
Telegram-канал / Министерство обороны РФ