Минобороны показало работу боевых РСЗО "Смерч" на Украине

Уточняется, что место, где ВСУ сосредоточили технику, боеприпасы и вооружение, было обнаружено разведкой. Данные подтвердились другими техническими средствами. Залповый удар был произведён точно в цель. Специфика работы боевых расчётов РСЗО "Смерч" в том, что у них есть всего несколько минут на пуск и уход с позиций. Каждый раз приходится наводиться на цель заново, но иначе можно попасть под удар противника.