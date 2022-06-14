На "Азовстали" продолжают находить не сдавшихся в плен боевиков

Военные ДНР и России, зачищая "Азовсталь", регулярно находят там по несколько бойцов из националистического батальона "Азов". Это те, кто не сдался в плен с основной массой 20 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

"В ходе разминирования и зачистки катакомб завода отлавливают по одному-два бойца из националистического батальона "Азов", к которым много вопросов у правоохранительных органов", — цитирует агентство своего собеседника.