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Регион
Опубликовано 14 июня 2022, 05:03
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На "Азовстали" продолжают находить не сдавшихся в плен боевиков

ТАСС: На "Азовстали" продолжают отлавливать не сдавшихся в плен боевиков

Военные ДНР и России, зачищая "Азовсталь", регулярно находят там по несколько бойцов из националистического батальона "Азов". Это те, кто не сдался в плен с основной массой 20 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

"В ходе разминирования и зачистки катакомб завода отлавливают по одному-два бойца из националистического батальона "Азов", к которым много вопросов у правоохранительных органов", — цитирует агентство своего собеседника.

С пойманными бойцами "Азова" проводятся следственные действия. Их проверяют на причастность к совершению преступлений в рамках возбуждённых ранее уголовных дел. После допроса и предъявления они будут содержаться в СИЗО, "как и остальные преступники, сдавшиеся до этого в плен".

"Интерфакс": Трибунал над пленными с "Азовстали" начнётся в Мариуполе
"Интерфакс": Трибунал над пленными с "Азовстали" начнётся в Мариуполе

Ранее Лайф писал, что в ДНР содержится около 2,3 тысячи пленных с "Азовстали". С ними работают следователи, решение об их судьбе вынесет суд. Сдавшиеся боевики, которым потребовалась медицинская помощь, предстанут перед трибуналом после лечения.

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ТАСС / Владимир Гердо

Артем Порвин
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