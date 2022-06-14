На "Азовстали" продолжают находить не сдавшихся в плен боевиков
ТАСС: На "Азовстали" продолжают отлавливать не сдавшихся в плен боевиков
Военные ДНР и России, зачищая "Азовсталь", регулярно находят там по несколько бойцов из националистического батальона "Азов". Это те, кто не сдался в плен с основной массой 20 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
"В ходе разминирования и зачистки катакомб завода отлавливают по одному-два бойца из националистического батальона "Азов", к которым много вопросов у правоохранительных органов", — цитирует агентство своего собеседника.
С пойманными бойцами "Азова" проводятся следственные действия. Их проверяют на причастность к совершению преступлений в рамках возбуждённых ранее уголовных дел. После допроса и предъявления они будут содержаться в СИЗО, "как и остальные преступники, сдавшиеся до этого в плен".
Ранее Лайф писал, что в ДНР содержится около 2,3 тысячи пленных с "Азовстали". С ними работают следователи, решение об их судьбе вынесет суд. Сдавшиеся боевики, которым потребовалась медицинская помощь, предстанут перед трибуналом после лечения.
ТАСС / Владимир Гердо