Новые власти Запорожья заявили о планах освободить всю область
Член ВГА Запорожья Рогов: Стоит задача освободить полностью всю область
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планируется освободить всю территорию региона от украинских сил. Он отметил, что это жизненно необходимо в том числе и по соображениям безопасности.
"Стоит задача освободить полностью всю область и восстановить контроль над всей границей региона", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".
По его мнению, если останется хоть маленький клочок области под контролем нынешних властей Украины, то угроза террористической угрозы никуда не денется.
Как ранее сообщал Лайф, ранее в Запорожье и Херсоне заявили, что нынешняя Украина потеряла государственность.
ТАСС / Алексей Коновалов