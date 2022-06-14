Новые власти Запорожья заявили о планах освободить всю область

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планируется освободить всю территорию региона от украинских сил. Он отметил, что это жизненно необходимо в том числе и по соображениям безопасности.

"Стоит задача освободить полностью всю область и восстановить контроль над всей границей региона", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".

По его мнению, если останется хоть маленький клочок области под контролем нынешних властей Украины, то угроза террористической угрозы никуда не денется.