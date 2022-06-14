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Регион
Опубликовано 14 июня 2022, 04:03
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Новые власти Запорожья заявили о планах освободить всю область

Член ВГА Запорожья Рогов: Стоит задача освободить полностью всю область

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что планируется освободить всю территорию региона от украинских сил. Он отметил, что это жизненно необходимо в том числе и по соображениям безопасности.

"Стоит задача освободить полностью всю область и восстановить контроль над всей границей региона", сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".

По его мнению, если останется хоть маленький клочок области под контролем нынешних властей Украины, то угроза террористической угрозы никуда не денется.

Власти Запорожья заявили о смене тактики Киева в этом регионе
Власти Запорожья заявили о смене тактики Киева в этом регионе

Как ранее сообщал Лайф, ранее в Запорожье и Херсоне заявили, что нынешняя Украина потеряла государственность.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Артем Порвин
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