Украина перестала существовать как государство, а народ страны является заложником киевских властей. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил замглавы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Украина как таковая, с руководством, которое взяло курс на фашизм, на неонацизм, вообще перестала существовать как государство. Украинский народ сегодня является заложником Зеленских и тех, кто предал государственность и фактически уничтожил государство", — сказал он.

Стремоусов подчеркнул, что Киев использует народ Украины в своих целях и уничтожает его. А член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов считает, что Незалежная потеряла государственность ещё в 2014 году — после госпереворота. По его мнению, последние восемь лет на Украине действовал террористический режим, который накапливал вооружения и уничтожал инакомыслящих.