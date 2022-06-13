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Регион
Опубликовано 13 июня 2022, 09:05
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Пленный боец рассказал о наркотиках в ВСУ и наказаниях провинившихся солдат

Пленный украинский боец: Командиры ВСУ забирают у солдат 80% зарплаты за наркоманию

Командиры украинской армии забирают у солдат до 80% зарплаты за употребление наркотиков. При этом они не увольняют бойцов, чтобы не лишиться заработка, рассказал военнослужащий 92-й бригады ВСУ Василий Ковальчук.

Сразу по пришествии в армию он увидел, что личный состав употребляет запрещённые вещества. Ковальчук признался, что сам тоже подсел на марихуану. При этом командиры требовали никому об этом не рассказывать и пытались бороться с наркоманией среди бойцов, забирая значительную часть их зарплаты. Например, из 10 тысяч гривен солдаты получали лишь две.

"Им (командирам ВСУ. — Прим. Лайфа) было выгоднее так, чтоб человек получил зарплату и отдал им, всё упиралось в это", — пояснил Ковальчук в интервью РИА "Новости".

Пленный боец ВСУ: Украинские военные меняли гранаты на наркотики
Пленный боец ВСУ: Украинские военные меняли гранаты на наркотики

А ранее в Минобороны РФ рассказали, что боевики теробороны массово раздают населению Николаева на юге Украины оружие и наркосодержащие препараты, а также задерживают жителей с пророссийскими взглядами.


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Getty Images / NurPhoto / Celestino Arce

Наталья Исакова
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