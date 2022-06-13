Минобороны: ВС РФ уничтожили пункт дислокации наёмников в ЛНР и вооружение Запада
Вооружённые силы России уничтожили пункт временной дислокации иностранных наёмников в ЛНР и иностранное вооружение в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран", — сказал он в ходе брифинга.
Разбитый пункт наёмников находился в районе посёлка Фёдоровка Луганской Народной Республики. Также были уничтожены две батареи реактивных систем залпового огня в районах населённых пунктов Прогресс Харьковской области и Волчеяровка ЛНР.
Ранее Минобороны показало работу боевых РСЗО "Смерч" на Украине. Специфика работы боевых расчётов РСЗО "Смерч" в том, что у них есть всего несколько минут на пуск и уход с позиций, уточнили в ведомстве.
Минобороны РФ