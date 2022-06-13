МО: Авиация ВКС РФ поразила пункт управления и радиолокационную станцию ЗРК ВСУ

Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ поразила пункт управления и радиолокационную станцию украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" в Луганской Народной Республике, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, за сутки было поражено 63 района сосредоточения войск ВСУ.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены: один пункт управления, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Лисичанска Луганской Народной Республики, а также 63 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", — сказал он.

Также, по словам Конашенкова, в результате ударов российской авиации было уничтожено более 120 националистов, несколько танков, семь орудий полевой артиллерии и более десятка военных автомобилей различного назначения.