МО: Авиация ВКС РФ поразила пункт управления и радиолокационную станцию ЗРК ВСУ
Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ поразила пункт управления и радиолокационную станцию украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" в Луганской Народной Республике, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, за сутки было поражено 63 района сосредоточения войск ВСУ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены: один пункт управления, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" в районе Лисичанска Луганской Народной Республики, а также 63 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", — сказал он.
Также, по словам Конашенкова, в результате ударов российской авиации было уничтожено более 120 националистов, несколько танков, семь орудий полевой артиллерии и более десятка военных автомобилей различного назначения.
Ранее в военном ведомстве сообщили о ликвидации российскими войсками вооружения Запада в ДНР и пункта дислокации наёмников в ЛНР. Разбитый пункт находился в районе посёлка Фёдоровка.
Shutterstock