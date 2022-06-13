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Опубликовано 13 июня 2022, 10:16

На Украине считают, что падение интереса СМИ к конфликту лишит страну помощи Запада

The Guardian: Украина боится лишиться помощи Запада из-за падения интереса СМИ к конфликту

Украинские власти боятся остаться без поддержки Запада из-за того, что СМИ теряют интерес к конфликту в их стране. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на депутата от либеральной партии "Голос" Лесю Василенко.

В публикации подчеркнули, что беспокойство Киева отражает увеличивающуюся "нормализацию" конфликта, когда большая часть страны чувствует себя "оторванной от боевых действий на востоке". И это настоящая угроза, ведь люди устают психологически, отметила депутат.

"Освещение в международных СМИ заметно снизилось за последние два месяца, добавила она, и "поскольку это число продолжает снижаться, существует очень высокий риск снижения поддержки со стороны Запада", — говорится в статье.

Чем дольше длится кризис, тем более зависимой становится Украина от военной и экономической помощи западных стран. В списке требований Киева первое место всё ещё занимают поставки оружия. Причём на Украине недовольны темпами оказания этой помощи, из-за чего правительство президента Владимира Зеленского подвергается критике.

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Ранее российские военные показали брошенное при отступлении бойцами ВСУ оружие. По их словам, чаще всего встречаются NLAW и "Джавелин", но также они оставили украинский автоматический гранатомёт УАГ-40.

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Getty Images / Emin Sansar / Anadolu Agency

Евгения Колесникова
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