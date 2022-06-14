Более 80 пленных "Азова" этапировали из СИЗО Луганска в колонию
Более 80 сложивших оружие боевиков "Азова" этапировали из Луганска в Суходольск
Из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию этапировали 88 участников националистического батальона "Азов", которые 20 мая сдались в плен на металлургическом заводе "Азовсталь". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию этапированы ранее сдавшиеся 88 человек c "Азовстали", в том числе для проведения с ними следственных действий", — говорится в сообщении.
Напомним, 20 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении "Азовстали" от украинских боевиков. На тот момент сложивших с 16 мая оружие националистов "Азова" и военных ВСУ насчитывалось 2400 человек. В тот же день, 20 мая, в плен сдался замкомандира полка Калина и комбриг Волына.
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