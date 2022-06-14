Более 80 пленных "Азова" этапировали из СИЗО Луганска в колонию

Из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию этапировали 88 участников националистического батальона "Азов", которые 20 мая сдались в плен на металлургическом заводе "Азовсталь". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию этапированы ранее сдавшиеся 88 человек c "Азовстали", в том числе для проведения с ними следственных действий", — говорится в сообщении.