Пушилин призвал освободить все русские города на Украине
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости освободить "все русские города", включая Одессу, в рамках специальной военной операции на Украине.
"Нужно освобождать все русские города", — цитирует РИА "Новости" его ответ на вопрос о судьбе Одессы.
Также Пушилин считает, что президент Украины Владимир Зеленский в итоге должен предстать перед международным трибуналом из-за преступлений в Донбассе.
А ранее Пушилин заявил, что Украина может перестать существовать как государство.
ТАСС / Гердо Владимир