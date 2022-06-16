Пушилин призвал освободить все русские города на Украине

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости освободить "все русские города", включая Одессу, в рамках специальной военной операции на Украине.

"Нужно освобождать все русские города", — цитирует РИА "Новости" его ответ на вопрос о судьбе Одессы.

Также Пушилин считает, что президент Украины Владимир Зеленский в итоге должен предстать перед международным трибуналом из-за преступлений в Донбассе.