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Регион
Опубликовано 16 июня 2022, 08:47
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Пушилин призвал освободить все русские города на Украине

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости освободить "все русские города", включая Одессу, в рамках специальной военной операции на Украине.

"Нужно освобождать все русские города", цитирует РИА "Новости" его ответ на вопрос о судьбе Одессы.

Также Пушилин считает, что президент Украины Владимир Зеленский в итоге должен предстать перед международным трибуналом из-за преступлений в Донбассе.

Пушилин ответил на вопрос Лайфа об исходе "Операции Z"
Пушилин ответил на вопрос Лайфа об исходе "Операции Z"

А ранее Пушилин заявил, что Украина может перестать существовать как государство.

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ТАСС / Гердо Владимир

Александра Вишнякова
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