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Опубликовано 16 июня 2022, 16:04

Число раненных в результате удара ВСУ по Донецку выросло до семи

До семи человек увеличилось число раненных в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, уточнили в штабе территориальной обороны ДНР. Ранее сообщалось об одном пострадавшем.

Кадры из Донецка после обстрела ВСУ. Видео © Telegram / Репортёр Руденко V

"В результате обстрела ВСУ в Кировском районе Донецка число раненых возросло до семи человек, включая подростка 2006 года рождения", — говорится в телеграм-канале штаба.

По данным ведомства, украинские боевики несколько раз обстреляли территорию города, в том числе из орудий калибра 155 мм, которые находятся на вооружении стран НАТО.

Что ждёт ВСУ за обстрел роддома и мирных кварталов Донецка
Что ждёт ВСУ за обстрел роддома и мирных кварталов Донецка

О том, что центр Донецка вновь подвергся удару со стороны украинских военных, ранее сообщал мэр города Алексей Кулемзин. В результате интенсивной атаки в Ворошиловском районе города пострадал 61-летний мужчина — водитель водовоза. Также было повреждено остекление окон в одном из домов города и в административном здании.

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Telegram / Репортёр Руденко V

Николь Вербер
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