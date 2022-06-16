Число раненных в результате удара ВСУ по Донецку выросло до семи

До семи человек увеличилось число раненных в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, уточнили в штабе территориальной обороны ДНР. Ранее сообщалось об одном пострадавшем.

Кадры из Донецка после обстрела ВСУ. Видео © Telegram / Репортёр Руденко V

"В результате обстрела ВСУ в Кировском районе Донецка число раненых возросло до семи человек, включая подростка 2006 года рождения", — говорится в телеграм-канале штаба.

По данным ведомства, украинские боевики несколько раз обстреляли территорию города, в том числе из орудий калибра 155 мм, которые находятся на вооружении стран НАТО.