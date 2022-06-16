ВСУ обстреляли центр Донецка

Центр Донецка вновь подвергся удару со стороны украинских военных, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

"Прилёт зафиксирован по адресу проспект имени Лагутенко, 13, в районе Центрального универмага Донецка. Имеются пострадавшие, повреждено три автомобиля, остекление окон местных домов. Обстоятельства уточняются. На месте работают оперативные службы", — написал он.

По его словам, в результате интенсивной атаки в Ворошиловском районе города пострадал 61-летний мужчина — водитель водовоза. Он получил осколочное ранение глаза, его госпитализировали. Также было повреждено остекление окон в одном из домов города и в административном здании.