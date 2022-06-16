ВСУ обстреляли центр Донецка
Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле города со стороны ВСУ
Центр Донецка вновь подвергся удару со стороны украинских военных, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
"Прилёт зафиксирован по адресу проспект имени Лагутенко, 13, в районе Центрального универмага Донецка. Имеются пострадавшие, повреждено три автомобиля, остекление окон местных домов. Обстоятельства уточняются. На месте работают оперативные службы", — написал он.
По его словам, в результате интенсивной атаки в Ворошиловском районе города пострадал 61-летний мужчина — водитель водовоза. Он получил осколочное ранение глаза, его госпитализировали. Также было повреждено остекление окон в одном из домов города и в административном здании.
Лайф сообщал, что 13 июня в ДНР заявили, что Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всё время конфликта. ВСУ использовали артиллерию натовского калибра 155 мм. Обстрелы велись с интервалом в несколько минут, за день по городу было выпущено свыше ста снарядов. Республика запросила дополнительную помощь у России.
ТАСС / Спринчак Валентин