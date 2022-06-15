Что ждёт ВСУ за обстрел роддома и мирных кварталов Донецка Оглавление Почему Украина начала бомбить Донецк Что говорят жители Донецка о терроре украинских националистов в Донбассе? Почему Авдеевку не сровняют с землёй Ответный удар России по Украине: Авдеевский котёл Сколько погибших россиян на Украине Массированный обстрел Донецка не останется без ответа. Однако точное время, место и масштаб ответки Российской армии не раскрывается. 43175 43175 ДНР. Донецк. Сотрудник Следственного комитета фиксирует повреждения Республиканского центра охраны материнства и детства после обстрела 13 июня. Обложка © ТАСС / Спринчак Валентин

Почему Украина начала бомбить Донецк

13 июня Донецк подвергся сильнейшему за всё время конфликта обстрелу. Украинская артиллерия работала в течение всего дня. Всего было выпущено не менее 120 ракет различных типов и более 100 снарядов калибра 155 миллиметров.

— Стрельба велась по определённому квадрату, который больше всего пострадал, это у нас Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы. При этом противник постоянно менял позиции артиллерии, прикрывая одну другой, — рассказал представитель НМ ДНР Эдуард Басурин.

Снаряды ВСУ попали по пятиэтажному дому на улице Фомина, по Майскому рынку в Будённовском районе, по частному дому на улице Фрунзе, по роддому на улице Вишневского и по другим мирным объектам. В ходе террора украинские националисты задействовали 155-миллиметровые гаубицы М777, получившие на Донбассе прозвище "три топора".

M777A2 на стрельбах в Паджу, Республика Корея. 2013 год. Фото © Wikipedia

Большинство пушек было поставлено непосредственно из США и не оснащалось цифровой системой наведения. Натовские кураторы ВСУ опасаются, что такое оружие попадёт в руки ВС РФ, а возможно, просто не верят, что украинцы справятся с такой сложной техникой. По непроверенным данным, несколько гаубиц, оснащённых "цифрой", могли прийти из Канады, но эксперты считают, что в обход НАТО такие решения власти Канады принимать бы не стали.

Западные СМИ, в частности немецкий телеканал Das Erste, вовсю перепечатывают и пересказывают украинскую пропаганду, утверждающую, что артобстрел — дело рук Российской армии. Только вот оружие такого калибра Россия не использует, не говоря уже о том, что само по себе это жуткий абсурд.

Уже достоверно известно, что в результате массированной атаки украинских националистов погибло пять мирных жителей, ранено 39. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что обстрел роддома в Донецке — явное нарушение международного права. Напомним, что ранее, 10 июня, ВСУ были обстреляны Ворошиловский и Кировский районы Донецка. Утром 11 июня из тех же американских гаубиц националисты ударили по Горловке. По сообщениям местных, под ударом оказался Никитовский район города.

Что говорят жители Донецка о терроре украинских националистов в Донбассе?

— У меня в доме тряслось всё, и громко орали в доме все дети. И прибежала в кои веки соседка: есть ли валокордин и можно ли вместе пересидеть в коридоре, чтоб не так страшно... А позавчера я отмечала день рождения залеганием за бордюром, пока падали 155-миллиметровые импортные снаряды в районе "Донецк-сити" и всюду вразброс летели множественные осколки. Так то было, оказывается, просто лёгкое адажио… Чего ждать завтра и после? — поделилась местная жительница, оказавшаяся в эпицентре артиллерийской атаки.

ДНР. Донецк. Последствия обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в Куйбышевском районе. Фото © ТАСС / Спринчак Валентин

По словам военных экспертов, кровавый террор ВСУ обусловлен не слепой яростью, а грязным расчётом. Это очередная провокация. Поступила информация, что в Киев на днях приедет западная делегация, в состав которой войдут лидеры Франции, Италии и Германии. Обстрел Донецка был провокацией, призванной спровоцировать нашу армию на ответный огонь. Тогда бы Киев мог предоставить Западу наглядный пример "кровавой политики России". В связи со случившимся глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы.

Противник в буквальном смысле слова перешёл все грани. Используются запрещённые методы ведения войны, обстреливаются спальные районы, центральные районы города Донецка, также под огнём сейчас находятся другие населённые пункты Донецкой Народной Республики Денис Пушилин Глава ДНР

Он отметил, что за минувшие сутки силами НМ ДНР и ВС РФ подавлено около тридцати огневых точек противника, плюс уничтожен вражеский командный пункт в районе населённого пункта Мемрик.

14 июня в середине дня представитель НМ ДНР Басурин заявил, что Донецкая Народная Республика просит Россию задействовать дополнительные "Искандеры" и авиацию для уничтожения артиллерии ВСУ. — Чтобы больше здесь было применения ракет наземного и воздушного базирования, которое поможет быстрее уничтожить данные группировки противника, который сконцентрировал большое количество вооружения, именно артиллерии, речь шла об этом. Потому что это поможет уничтожить западное оружие, — сказал Эдуард Басурин.

Одна из принципиально важных точек на карте спецоперации — город Авдеевка.

Почему Авдеевку не сровняют с землёй

Этот вопрос — один из самых часто задаваемых сегодня судя и по запросам в Интернете, и по разговорам граждан на улицах. Ведь именно из Авдеевки противник наносит удары по мирным городам, надеясь спровоцировать Российскую армию и союзников на немедленный штурм города через промзону и со стороны Новосёловки-2, что не обещает быстрых успехов и к тому же связано с большими потерями при взламывании отлично оборудованных укрепрайонов на окраинах города. Параллельно националисты пытаются посеять тревожащим огнём среди мирных жителей астенические эмоции в виде страха и чувства беззащитности. В конечном итоге в тех условиях, где не получается выиграть в честном бою, Киев действует привычными методами террора и провокаций.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, операция по зачистке авдеевского промузла имеет свою специфику.

Предотвратить обстрел мирных граждан не удастся до тех пор, пока авдеевская промзона не будет зачищена. Это раз. Второе: чтобы прекратить это (обстрелы Донецка. — Прим. Лайфа), на ближайшую перспективу ведутся действия по перерезанию путей снабжения артиллерийской промзоны. То есть у них количество боеприпасов не бесконечно, поэтому они рано или поздно закончатся. Но помимо этого ведь идёт и штурм Авдеевки, то есть он идёт таким образом, чтобы не в лобовые атаки ходить и терять личный состав и военную технику, а другими способами, например манёврами, достигать результата Алексей Леонков Военный эксперт

Безопасная для ВСУ зона вокруг Авдеевки сокращается, но при этом нужно учитывать сразу несколько факторов. Во-первых, основу авдеевской промзоны составляет коксохимический комбинат, на территории которого находятся химические вещества, в том числе фенол, один из промышленных загрязнителей, токсичный для животных и человека. Во-вторых, там могут находиться мирные граждане в качестве живого щита. Сколько их? Пока никто не может сказать точную цифру. Эти два фактора налагают на проведение операции по зачистке промузла определённые сложности.

Ответный удар России по Украине: Авдеевский котёл

Направление главных ударов ВС РФ пока не раскрывается. Известно, что Северодонецк находится в окружении наших войск, также идёт наступление к северо-западу от Попасной и вглубь славянско-краматорской агломерации. Объединённые силы ВС РФ, НМ ЛНР и НМ ДНР ещё не вступили в Славянск, пока на данном направлении ведутся артиллерийские сражения. По словам ряда экспертов, освобождение Славянска и Краматорска ознаменует завершение текущего этапа спецоперации, после чего возможно массированное наступление на части ВСУ, угрожающие Донецку.

Танк Т-80БВ Вооружённых сил РФ. Фото © ТАСС / Гармаев Александр

В случае чего оттуда, где сейчас сосредоточены части ВС РФ (это сто с небольшим километров от Авдеевки), может прийти военная помощь, но решение в любом случае за верховным военным командованием. Авдеевский котёл удастся создать после того, как завершится окружение и будут перекрыты все каналы снабжения ВСУ.

Сообщается, что украинские вооружённые формирования сосредоточили в районе Авдеевки около 15 тысяч человек. Это не только бойцы ВСУ, но и иностранные наёмники, а также боевики Добровольческого украинского корпуса, нацбаты "Айдар" и "Донбасс". Но единства в рядах украинских националистов давно нет, если оно вообще когда-то существовало. По данным Минобороны, в последние недели в районах проведения спецоперации участились расстрелы украинских военных националистическими подразделениями.

Сколько погибших россиян на Украине

Информация о жертвах обстрела Донецка украинской армией уточняется, однако не исключено, что среди погибших и тяжелораненых могут оказаться граждане России. Однако независимо от этого за Россией остаётся и право ударить по центрам принятия решений на Украине. Этот вопрос актуален с момента начала спецоперации. Киев не выполняет обязательств, срывает переговоры, устраивает провокации, обстреливает Донбасс и приграничные регионы России. Распоряжения поступают из центров принятия решений, к которым относится не только Банковая в Киеве, где расположены администрация президента Украины и различные официальные резиденции.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, центры принятия решений в специальной военной операции — это военные объекты или гражданские объекты, ставшие военными.

У них есть штабы, есть узлы связи, всё равно нужно как-то организовывать управление, руководство войсками что в Донбассе, что по другим направлениям. Центры выявляются и уничтожаются — так же, как уничтожаются и места, где находятся боеприпасы, военная техника. Работа ведётся постоянно Алексей Леонков Военный эксперт

Если бы это была полномасштабная война с Украиной, то в число центров принятия решений вошли бы и гражданские объекты — администрации, управы, президентская резиденция, Верховная рада. Но мы проводим специальную военную операцию, одна из задач которой — демилитаризация. То есть мы с гражданскими объектами не воюем Алексей Леонков Военный эксперт

По словам эксперта, Россия, проводя спецоперацию, действует в рамках международного законодательства — конвенций и соглашений, в отличие от Киева, для которого все средства хороши. Терпению военного и политического руководства страны можно позавидовать, однако и этот "квант милосердия" в определённый момент может иссякнуть. И тогда Украина рискует не только поплатиться за преступления, но и полностью утратить государственность.

Боевая работа расчётов 122-мм реактивных систем залпового огня "Град". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ Каким должен быть ответный удар Российской армии? 0 Пропорциональным. Нужно разрушить какой-нибудь город. Ассиметричным. Нужно ударить мощно, но точечно. Массированным. Бить только по военным объектам, но везде, где можно.

Авторы Евгений Жуков