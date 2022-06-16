Немецкий канал извинился за ложь об обстреле Донецка "русскими" и назвал реальных виновников
Немецкий Первый канал (ARD) принёс извинения за ложную информацию об обстрелах Донецка и сообщил о реальных виновниках атаки. На сообщение на сайте СМИ обратил внимание телеграм-канал Mash на Донбассе.
Немецкий телеканал извинился за ложь об обстреле Донецка. Скриншот © ARD
Журналисты в эфире заявили, что 13 июня город был якобы обстрелян российской стороной. А 16 июня телекомпания опубликовала на своём сайте официальное заявление, в котором признала свою ошибку. Также она дала правдивую информацию, сообщив, что это украинская артиллерия обстреляла город, в результате чего несколько человек погибли и получили ранения.
Напомним, что 14 июня немецкий телеканал Tagesschau обвинил в обстреле Донецка российских военных. В ходе выпуска новостей на немецком телеканале Tagesschau рассказали об обстреле Майского рынка в Донецке со стороны ВСУ, однако происшествие выдали за "нападение российских военных".
ТАСС / Спринчак Валентин