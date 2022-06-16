Немецкий канал извинился за ложь об обстреле Донецка "русскими" и назвал реальных виновников

Немецкий Первый канал (ARD) принёс извинения за ложную информацию об обстрелах Донецка и сообщил о реальных виновниках атаки. На сообщение на сайте СМИ обратил внимание телеграм-канал Mash на Донбассе.

Немецкий телеканал извинился за ложь об обстреле Донецка. Скриншот © ARD

Журналисты в эфире заявили, что 13 июня город был якобы обстрелян российской стороной. А 16 июня телекомпания опубликовала на своём сайте официальное заявление, в котором признала свою ошибку. Также она дала правдивую информацию, сообщив, что это украинская артиллерия обстреляла город, в результате чего несколько человек погибли и получили ранения.