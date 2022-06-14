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Опубликовано 14 июня 2022, 14:24
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Немецкие СМИ списали обстрел Донецка на российских военных

Немецкий телеканал Tagesschau обвинил в обстреле Донецка российских военных

В ходе выпуска новостей на немецком телеканале Tagesschau рассказали об обстреле Майского рынка в Донецке со стороны ВСУ, однако происшествие выдали за "нападение российских военных". Сюжет опубликован на YouTube-канале СМИ.

"От этого рынка в восточноукраинском городе Донецке мало что осталось. Сообщается, что в результате российского нападения три человека погибли и несколько получили ранения. Украина становится всё более бессильной против массированных обстрелов со стороны российской армии", — говорится в сюжете.

На фоне слов диктора новостей показали кадры последствия обстрела украинских военных по рынку: разрушенные палатки, дымящийся автомобиль, а также работу пожарно-спасательных служб.

Военный эксперт увидел в обстреле Донецка 13 июня скорое отступление ВСУ
Военный эксперт увидел в обстреле Донецка 13 июня скорое отступление ВСУ

Напомним, 13 июня в ДНР заявили, что Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всё время конфликтаудары продолжались в течение шести часов с интервалом в несколько минут. За день по городу было выпущено свыше ста снарядов, ВСУ использовали артиллерию натовского калибра 155 мм. В результате погибли пять мирных жителей, ещё 39 получили ранения. ДНР запросила дополнительную помощь у России.

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ТАСС / Тришин Николай

Евгения Колесникова
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