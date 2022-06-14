Немецкие СМИ списали обстрел Донецка на российских военных

В ходе выпуска новостей на немецком телеканале Tagesschau рассказали об обстреле Майского рынка в Донецке со стороны ВСУ, однако происшествие выдали за "нападение российских военных". Сюжет опубликован на YouTube-канале СМИ.

"От этого рынка в восточноукраинском городе Донецке мало что осталось. Сообщается, что в результате российского нападения три человека погибли и несколько получили ранения. Украина становится всё более бессильной против массированных обстрелов со стороны российской армии", — говорится в сюжете.