Немецкие СМИ списали обстрел Донецка на российских военных
Немецкий телеканал Tagesschau обвинил в обстреле Донецка российских военных
В ходе выпуска новостей на немецком телеканале Tagesschau рассказали об обстреле Майского рынка в Донецке со стороны ВСУ, однако происшествие выдали за "нападение российских военных". Сюжет опубликован на YouTube-канале СМИ.
"От этого рынка в восточноукраинском городе Донецке мало что осталось. Сообщается, что в результате российского нападения три человека погибли и несколько получили ранения. Украина становится всё более бессильной против массированных обстрелов со стороны российской армии", — говорится в сюжете.
На фоне слов диктора новостей показали кадры последствия обстрела украинских военных по рынку: разрушенные палатки, дымящийся автомобиль, а также работу пожарно-спасательных служб.
Напомним, 13 июня в ДНР заявили, что Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всё время конфликта — удары продолжались в течение шести часов с интервалом в несколько минут. За день по городу было выпущено свыше ста снарядов, ВСУ использовали артиллерию натовского калибра 155 мм. В результате погибли пять мирных жителей, ещё 39 получили ранения. ДНР запросила дополнительную помощь у России.
ТАСС / Тришин Николай