В Шотландии заявили о намерениях провести новый референдум о независимости

Сейчас самое время поговорить о способах, которые помогут сделать Шотландию благополучной и справедливой, заявила первый министр страны Никола Стерджен на пресс-конференции в своей резиденции в Эдинбурге. Она подчеркнула, что намерена добиться проведения нового референдума о независимости государства.

"После всего, что произошло (Брексит, Борис Джонсон, коронавирус), время поговорить о том, как сделать Шотландию более благополучной и справедливой. Время поговорить про независимость и сделать этот выбор", — приводит её слова Правительство Шотландии.

По словам первого министра, по всей Шотландии люди страдают от последствий стремительного роста стоимости жизни, ограниченности государственных финансов, решений Вестминстерского правительства, за которое население не голосовало. Последний аспект, отметила она, напрямую связан с тем, что страна не независима.