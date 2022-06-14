Литву обеспокоила возможность отказа России признавать её независимость
Глава МИД Ландсбергис: Литва опасается отказа РФ от признания её независимости
Литва всерьёз опасается, что Россия может отказаться от признания независимости республики. Об этом заявил в беседе с Foreign Policy глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис.
"Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой для Литвы, и мы воспринимаем все эти угрозы всерьёз", — пояснил Ландсбергис.
По его словам, к инициативе депутата Фёдорова, внесённой на рассмотрение Госдумы, республика относится с повышенным вниманием. И это, по его словам, несмотря на то, что предложение исходит не от высшего руководства.
"Мы очень серьёзно относимся ко всему, что заявляют в Москве", — добавил литовский дипломат.
Как сообщал Лайф, ранее в Госдуме предложили отменить признание независимости Литвы, утверждённое в СССР. Соответствующую инициативу внёс в нижнюю палату парламента депутат от партии "Единая Россия" Евгений Фёдоров.
ТАСС / TOMS KALNINS