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Регион
Опубликовано 14 июня 2022, 06:54
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Литву обеспокоила возможность отказа России признавать её независимость

Глава МИД Ландсбергис: Литва опасается отказа РФ от признания её независимости

Литва всерьёз опасается, что Россия может отказаться от признания независимости республики. Об этом заявил в беседе с Foreign Policy глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис.

"Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой для Литвы, и мы воспринимаем все эти угрозы всерьёз", — пояснил Ландсбергис.

По его словам, к инициативе депутата Фёдорова, внесённой на рассмотрение Госдумы, республика относится с повышенным вниманием. И это, по его словам, несмотря на то, что предложение исходит не от высшего руководства.

"Мы очень серьёзно относимся ко всему, что заявляют в Москве", — добавил литовский дипломат.

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Как сообщал Лайф, ранее в Госдуме предложили отменить признание независимости Литвы, утверждённое в СССР. Соответствующую инициативу внёс в нижнюю палату парламента депутат от партии "Единая Россия" Евгений Фёдоров.

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ТАСС / TOMS KALNINS

Арина Родионова
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