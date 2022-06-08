Депутат Фёдоров предложил отменить постановление о признании независимости Литвы

В Госдуме предложили отменить признание независимости Литвы, утверждённое в СССР. Соответствующую инициативу внёс в нижнюю палату парламента депутат от партии "Единая Россия" Евгений Фёдоров.

"В качестве законодательной инициативы вносится на рассмотрение Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации проект Федерального закона "Об отмене постановления Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики", — сказано в тексте законопроекта.

В пояснительной записке к инициативе указано, что постановление Госсовета СССР является незаконным, так как оно принято неконституционным органом и с нарушением требований статей основного закона Советского Союза. Так, не были соблюдены нормы, связанные с выходом республики из СССР, так как в Литве не проводился референдум по соответствующему вопросу.

Фёдоров также напомнил, что Конституция РФ была дополнена статьёй 67.1, в которой говорится о том, что "Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории".