Обстрел Донецка 13 июня со стороны Вооружённых сил Украины свидетельствует о скором отступлении солдат Незалежной. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин.

"Обстрел Донецка ВСУ свидетельствует о том, что эти ребята скоро побегут. Тем более, что, по неофициальной информации, есть приказ Киева оставлять Северодонецк и уходить", — считает он.

По словам Литовкина, ВСУ уничтожают население и хотят тем самым переложить вину за смерти людей на российских военных. По мнению эксперта, такие действия украинских солдат являются общепринятой тактикой, так как люди, которые руководят Украиной, — это "западники", которые "ненавидят всё, что находится на востоке".

Литовкин заметил, что восток для киевских властей — это "москали, на каком бы языке те ни разговаривали", а западная часть Незалежной считает, что именно они — украинцы, однако на самом деле те являются смесью поляков, венгров и румын, считает военный специалист.