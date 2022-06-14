Военный эксперт увидел в обстреле Донецка 13 июня скорое отступление ВСУ
Военный эксперт Литовкин увидел в обстреле Донецка 13 июня скорое отступление ВСУ
Обстрел Донецка 13 июня со стороны Вооружённых сил Украины свидетельствует о скором отступлении солдат Незалежной. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин.
"Обстрел Донецка ВСУ свидетельствует о том, что эти ребята скоро побегут. Тем более, что, по неофициальной информации, есть приказ Киева оставлять Северодонецк и уходить", — считает он.
По словам Литовкина, ВСУ уничтожают население и хотят тем самым переложить вину за смерти людей на российских военных. По мнению эксперта, такие действия украинских солдат являются общепринятой тактикой, так как люди, которые руководят Украиной, — это "западники", которые "ненавидят всё, что находится на востоке".
Литовкин заметил, что восток для киевских властей — это "москали, на каком бы языке те ни разговаривали", а западная часть Незалежной считает, что именно они — украинцы, однако на самом деле те являются смесью поляков, венгров и румын, считает военный специалист.
Как ранее сообщал Лайф, в ДНР заявили, что Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всё время конфликта. ВСУ использовали артиллерию натовского калибра 155 мм. Обстрелы велись с интервалом в несколько минут, за день по городу было выпущено уже свыше ста снарядов. Республика запросила дополнительную помощь у России.
ТАСС / Валентин Спринчак