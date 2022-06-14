Победитель "Лидеров России" отправился в Донбасс собирать данные о преступлениях Киева

Победитель четвёртого сезона конкурса управленцев "Лидеры России" Алексей Бондаренко помогает общественной инициативе "Трибунал" собирать и документировать информацию о военных преступлениях киевского режима в ЛНР.

Мужчина побывал в городах, которые неоднократно подвергались ракетным ударам ВСУ, в частности в Луганске, Стаханове и Сватове. Он выезжал на места военных преступлений, опрашивал пострадавших и свидетелей и фиксировал доказательства, которые впоследствии будут переданы следственным органам ЛНР для привлечения виновных к ответственности.

"Моя задача заключалась в том, чтобы максимально объективно восстановить и зафиксировать реальную картину происходящего в Донбассе. Причины начала специальной военной операции мне совершенно очевидны. Но я хотел сам разобраться, что такое восемь лет войны и что люди пережили, находясь под властью националистической Украины", — рассказал Алексей Бондаренко.

По его мнению, каждый победитель "Лидеров России" должен побывать в ЛНР и ДНР и увидеть всё своими глазами, чтобы чётко сформулировать политическую позицию.

В Луганской республиканской детской больнице Бондаренко опросил маленьких пациентов и их родителей, пострадавших в результате ракетного удара ВСУ. А в Сватове мужчина встретился с пенсионерами и инвалидами Кременского дома-интерната, в котором украинские военные оборудовали огневые точки и несколько дней прикрывались беспомощными людьми как живым щитом.

В следующую командировку в Луганскую Народную Республику Бондаренко планирует отправиться в конце июня 2022 года. Накопленные видеоматериалы победитель "Лидеров России" использует также для создания документального фильма об Украине.