Двуличие киевского режима проявляется в том, что власти Украины требуют защищать страну до конца, однако представляют многих погибших военных Незалежной как дезертиров. Таким мнением в беседе с Лайфом поделился эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

"Вот эта двуликость со стороны киевского режима, который, с одной стороны, требует идти до последнего защищать свою страну, свой режим, а с другой стороны, даже не занимается тем, чтобы обеспечить достойный уход из жизни и память тех, кто на самом деле стойко сражался", — сказал он.

Кошкин пояснил, что нынешний киевский режим пытается представить многих погибших украинских военных как дезертиров для того, чтобы не выплачивать средства и не заниматься организацией их похорон. По его мнению, в этом и проявляется суть националистических отрядов Незалежной, убивающих своё население, чтобы восторжествовали идеи Бандеры и Шухевича.