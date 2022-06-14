Националисты убивают украинских военных за решение сдаться

В последние недели в районах боевых действий в Незалежной участились расстрелы, которые учиняют украинские заградотряды. По данным Минобороны РФ, националисты убивают тех военнослужащих ВСУ, которые решают сложить оружие.

Один из таких инцидентов произошёл в районе Новомихайловки в ДНР. Более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие. По радиосвязи они попросили у командования российского подразделения прекратить огонь и предоставить коридор для выхода.

"Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций. В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрёстный огонь в спину", — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате погибло 32 украинских военных. Конашенков подчеркнул, что подобные инциденты показывают, как Киев пытается "остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов". Он добавил, что украинская армия продолжает нести значительные потери.