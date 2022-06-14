Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 и вертолёт Ми-24

Российские средства противовоздушной обороны сбили самолёт МиГ-29 украинских воздушных сил в районе Славянска и украинский вертолёт Ми-24 в Николаевской области. О таких результатах за сутки отчитался во вторник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Также сбито девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Червоная Гусаровка, Большие Проходы и Малая Камышеваха (Харьковская область), Апостолово (Днепропетровская область), Донецк, а также Яковлевка и Левковка (ДНР)", — сообщили в военном ведомстве.

Кроме того, за прошедшие сутки российской стороной оказалась перехвачена украинская баллистическая ракета "Точка-У" в Харьковской области и 14 реактивных снарядов РСЗО "Смерч" в районе Александровки и Донецка (ДНР), в районе Попасной (ЛНР) и под Харьковом.