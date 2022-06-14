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Опубликовано 14 июня 2022, 11:16

В Совфеде заявили, что дополнительного призыва в армию из-за "Операции Z" не потребуется

Сенатор Бондарев исключил дополнительный призыв в Армию РФ из-за спецоперации на Украине

Дополнительного призыва в Армию России для участия в спецоперации на Украине не потребуется. Об этом журналистам заявил глава Комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

"Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда", — сказал он.

Комментируя сроки проведения спецоперации, Бондарев подчеркнул, что они определяются достижением её целей, а это "вопрос времени". По словам сенатора, из-за того, что украинские военные прикрываются живым щитом, они не дают Российской армии продвигаться семимильными шагами.

"Из-за того что сгоняют мирных жителей туда, и, естественно, приходится работать избирательно нашей армии и Росгвардии", — добавил Бондарев.

Политолог на примере "Азовстали" объяснил, почему не стоит ускорять "Операцию Z"
Политолог на примере "Азовстали" объяснил, почему не стоит ускорять "Операцию Z"

Ранее Дмитрий Песков назвал главную цель военной спецоперации на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ, ею является защита Донбасса.

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ТАСС / Кухмарь Кирилл

Евгения Колесникова
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