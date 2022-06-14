В Совфеде заявили, что дополнительного призыва в армию из-за "Операции Z" не потребуется
Сенатор Бондарев исключил дополнительный призыв в Армию РФ из-за спецоперации на Украине
Дополнительного призыва в Армию России для участия в спецоперации на Украине не потребуется. Об этом журналистам заявил глава Комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.
"Я думаю, достаточно добровольцев, которые сами идут для наведения порядка туда", — сказал он.
Комментируя сроки проведения спецоперации, Бондарев подчеркнул, что они определяются достижением её целей, а это "вопрос времени". По словам сенатора, из-за того, что украинские военные прикрываются живым щитом, они не дают Российской армии продвигаться семимильными шагами.
"Из-за того что сгоняют мирных жителей туда, и, естественно, приходится работать избирательно нашей армии и Росгвардии", — добавил Бондарев.
Ранее Дмитрий Песков назвал главную цель военной спецоперации на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ, ею является защита Донбасса.
ТАСС / Кухмарь Кирилл