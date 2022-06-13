Песков назвал главную цель военной спецоперации на Украине
Песков назвал защиту ДНР и ЛНР главной целью спецоперации на Украине
Главная цель российской военной специальной операции на Украине — защита Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом защита республик — это главная цель специальной военной операции", — приводит РИА "Новости" слова Пескова.
Что касается возможности дополнительной военной поддержки Донецкой Народной Республики со стороны России, этот вопрос он переадресовал в Минобороны.
Как сообщал Лайф, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками в ходе "Операции Z" на Украине. Он заверил, что все цели будут выполнены, иначе и быть не может, потому что правда, в том числе историческая, на стороне РФ.
Пресс-служба Президента РФ