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Регион
Опубликовано 13 июня 2022, 18:56
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Песков назвал главную цель военной спецоперации на Украине

Песков назвал защиту ДНР и ЛНР главной целью спецоперации на Украине

Главная цель российской военной специальной операции на Украине — защита Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом защита республик — это главная цель специальной военной операции", приводит РИА "Новости" слова Пескова.

Что касается возможности дополнительной военной поддержки Донецкой Народной Республики со стороны России, этот вопрос он переадресовал в Минобороны.

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Как сообщал Лайф, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не гонится за сроками в ходе "Операции Z" на Украине. Он заверил, что все цели будут выполнены, иначе и быть не может, потому что правда, в том числе историческая, на стороне РФ.

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Пресс-служба Президента РФ

Андрей Григорьев
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