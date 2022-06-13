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Опубликовано 13 июня 2022, 17:39

В Германии призвали не жалеть Украину, решая вопрос о кандидатах на вступление в ЕС

Tagesspiegel: Украину нельзя принимать в ЕС только из-за жалости по поводу конфликта с РФ

Украину нельзя принимать в Евросоюз только из-за жалости по поводу конфликта с Россией. Об этом говорится в материале немецкой газеты Tagesspiegel.

"Жалость к раздираемой кризисом стране не должна повлиять на решение, кто станет кандидатом на вступление в ЕС. Наоборот, это скорее повод проявить осторожность", — сказано в публикации.

По мнению автора статьи, Евросоюзу не нужно решать, кого бы он предпочёл принять в объединение раньше остальных, однако ЕС может побудить претендентов к конструктивному соревнованию: кто из них быстрее продвигается в плане присоединения к союзу. Он подчеркнул, что организация должна реформировать механизмы принятия решений.

Посол Украины рассчитывает на поддержку Шольца по вступлению страны в ЕС
Посол Украины рассчитывает на поддержку Шольца по вступлению страны в ЕС

Ранее Лайф писал, что на Западе Евросоюзу предрекли развал в случае присоединения к нему Украины. Согласно материалу Bloomberg, это грозит также в случае принятия в блок Молдавии, Грузии, Албании, Северной Македонии и прочих стран, находящихся в очереди.

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Pixabay

Никита Осипов
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