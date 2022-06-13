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Регион
Опубликовано 13 июня 2022, 13:51

В МИД Сербии заявили, что Белград не будет действовать против дружественной к нему России

Белград не будет действовать против Москвы, которая поддерживает территориальную целостность Сербии. Об этом заявил глава МИД страны Никола Селакович в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

"Не надо ожидать, что Сербия будет действовать против того, кто уважает её территориальную целостность, кто в системе ООН защищает её от нападок на эту территориальную целостность и суверенитет", — сказал Селакович.

Он напомнил, что Белград с начала конфликта на Украине осудил действия Москвы в отношении Киева и заявил, что придерживается соблюдения территориальной целостности всех международно признанных стран – членов ООН. По словам Селаковича, кризис в Незалежной является "войной между братьями" и сербы имеют с народами двух стран общие корни. Министр подчеркнул, что каждая жертва в этой ситуации становится трагедией.

Сербов возмутило требование Шольца по России и Косову
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Ранее Лайф писал, что президент Сербии дал отпор канцлеру ФРГ Шольцу после требований ввести санкции против России. Александр Вучич подчеркнул, что у Белграда в вопросе ограничений против Москвы "другая позиция", он напомнил об аналогичных мерах против Сербии, которые не считает эффективными.

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Никита Осипов
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