В МИД Сербии заявили, что Белград не будет действовать против дружественной к нему России

Белград не будет действовать против Москвы, которая поддерживает территориальную целостность Сербии. Об этом заявил глава МИД страны Никола Селакович в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

"Не надо ожидать, что Сербия будет действовать против того, кто уважает её территориальную целостность, кто в системе ООН защищает её от нападок на эту территориальную целостность и суверенитет", — сказал Селакович.

Он напомнил, что Белград с начала конфликта на Украине осудил действия Москвы в отношении Киева и заявил, что придерживается соблюдения территориальной целостности всех международно признанных стран – членов ООН. По словам Селаковича, кризис в Незалежной является "войной между братьями" и сербы имеют с народами двух стран общие корни. Министр подчеркнул, что каждая жертва в этой ситуации становится трагедией.