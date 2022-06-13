Басурин: В ДНР ежедневно погибает больше гражданских, чем военнослужащих
Басурин: Число погибших мирных жителей ДНР превышает потери среди военнослужащих
Количество погибших мирных жителей ДНР за последнее время превысило потери среди военнослужащих. Об этом журналистам сообщил замначальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.
"Ежедневно гражданских погибает больше, чем военных. Это такой парадокс любви Украины к своему населению. Они ведь до сих пор нас называют её жителями. Мы, мол, заблудшие овечки, которые поверили пропаганде России и решили жить по другим законам", — сказал он в ходе пресс-тура, организованного Минобороны России.
А ранее власти Запорожья заявили, что Украина перешла в регионе к терроризму. Как подчеркнул член ВГА Запорожской области Владимир Рогов, для нынешнего президента Незалежной Владимира Зеленского самым страшным является то, что на освобождённых территориях люди начинают жить спокойно, мирно и счастливо.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine