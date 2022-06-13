Басурин: В ДНР ежедневно погибает больше гражданских, чем военнослужащих

"Ежедневно гражданских погибает больше, чем военных. Это такой парадокс любви Украины к своему населению. Они ведь до сих пор нас называют её жителями. Мы, мол, заблудшие овечки, которые поверили пропаганде России и решили жить по другим законам", — сказал он в ходе пресс-тура, организованного Минобороны России.