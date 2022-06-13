В России предложили созвать Совбез ООН, чтобы наказать страны за поставки оружия Киеву

Политолог Александр Дудчак предложил созвать Совбез ООН, чтобы привлечь к ответственности страны, которые осуществляли поставки вооружения Украине. По его мнению, необходимо ввести полные экономические санкции в отношении этих государств.

"Таких преступлений за последние несколько недель накопилось критическое количество, что пора уже собирать Совбез ООН, потому что это не ошибочные какие-то залёты, а умышленные обстрелы мирных кварталов. Это то, что называется геноцидом, попытка уничтожить мирных жителей целенаправленная", — подчеркнул политолог в беседе с Лайфом.

По его мнению, необходимо наказать центры принятия решений относительно поставок оружия Украине. Дудчак считает, что Россия должна ввести полные экономические санкции в ответ на такую помощь Киеву.

Происходящее вокруг Украины демонстрирует изменение способа ведения войны, отметил он. И заявления западных стран относительно того, что они остаются в стороне, не участвуют в боевых действиях, незначительны.

"Они не отправили свои регулярные войска на территорию Украины, но есть инструкторы, наёмники. И руководство этих стран официально посылает оружие. Они умышленно отправляют серьёзные виды вооружения", — подчеркнул Дудчак.

И эти страны, продолжил эксперт, наверняка знают, каким образом их оружие будет использовано, что делает ответственных за эти поставки "соучастниками преступления" и "политики геноцида в отношении населения Донбасса". То же самое касается и тех, кто отдаёт приказы с украинской стороны на поле боя, заключил политолог.