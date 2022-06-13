В России предложили созвать Совбез ООН, чтобы наказать страны за поставки оружия Киеву
Политолог Дудчак призвал созвать Совбез ООН, чтобы наказать Запад за поставки оружия Киеву
Политолог Александр Дудчак предложил созвать Совбез ООН, чтобы привлечь к ответственности страны, которые осуществляли поставки вооружения Украине. По его мнению, необходимо ввести полные экономические санкции в отношении этих государств.
"Таких преступлений за последние несколько недель накопилось критическое количество, что пора уже собирать Совбез ООН, потому что это не ошибочные какие-то залёты, а умышленные обстрелы мирных кварталов. Это то, что называется геноцидом, попытка уничтожить мирных жителей целенаправленная", — подчеркнул политолог в беседе с Лайфом.
По его мнению, необходимо наказать центры принятия решений относительно поставок оружия Украине. Дудчак считает, что Россия должна ввести полные экономические санкции в ответ на такую помощь Киеву.
Происходящее вокруг Украины демонстрирует изменение способа ведения войны, отметил он. И заявления западных стран относительно того, что они остаются в стороне, не участвуют в боевых действиях, незначительны.
"Они не отправили свои регулярные войска на территорию Украины, но есть инструкторы, наёмники. И руководство этих стран официально посылает оружие. Они умышленно отправляют серьёзные виды вооружения", — подчеркнул Дудчак.
И эти страны, продолжил эксперт, наверняка знают, каким образом их оружие будет использовано, что делает ответственных за эти поставки "соучастниками преступления" и "политики геноцида в отношении населения Донбасса". То же самое касается и тех, кто отдаёт приказы с украинской стороны на поле боя, заключил политолог.
Ранее Лайф писал, что женщина и ребёнок погибли в результате удара ВСУ по рынку в центре Донецка. Украинские военные применили натовскую артиллерию калибра 155 миллиметров. Позже стало известно, что число погибших увеличилось до трёх, а пострадало 13 человек.
ТАСС / AP Photo / John Minchillo