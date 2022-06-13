13 человек пострадали при обстреле ВСУ Будённовского района Донецка

13 человек получили ранения при обстреле Будённовского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

"В результате обстрела Будённовского района пострадало 13 человек", — написал он.

Кулемзин добавил, что разрушено несколько домов на улицах Стрелковой и Полоцкой. На данный момент информация о последствиях обстрела уточняется.