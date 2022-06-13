13 человек пострадали при обстреле ВСУ Будённовского района Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: 13 человек ранены при обстреле в Будённовском районе
Последствия обстрела Будённовского района Донецка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Алексей КулемZин
13 человек получили ранения при обстреле Будённовского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
"В результате обстрела Будённовского района пострадало 13 человек", — написал он.
Кулемзин добавил, что разрушено несколько домов на улицах Стрелковой и Полоцкой. На данный момент информация о последствиях обстрела уточняется.
Ранее Лайф писал, что заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин связал участившиеся обстрелы Донецка с поставками Киеву тяжёлого вооружения. Так, за последние 10 дней удары по городу наносились с использованием артиллерии натовского калибра 155 мм, реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" и "Град".