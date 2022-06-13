В НАТО признались, что позиция Турции по членству Финляндии и Швеции стала неожиданностью
Столтенберг: НАТО не ожидало жёсткой позиции Турции по членству Финляндии и Швеции
Обещая Финляндии и Швеции быстрое вступление в НАТО, в альянсе не ожидали жёсткой позиции Турции по этому вопросу. Об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.
"Раньше в ходе процесса мы не имели никаких оснований полагать, что в этом вопросе будут какие-либо проблемы", — сказал он в интервью Financial Times, уточнив при этом, что озабоченности Анкары не стали чем-то новым.
По словам Столтенберга, Турция является важным союзником и когда такое государство указывает на обеспокоенность в сфере безопасности, альянс должен обращать на это внимание. При этом своей целью генсек блока назвал как можно скорее добиться вступления Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс.
"Озабоченность Турции в контексте борьбы с терроризмом легитимна, поскольку никто из союзников по НАТО не пострадал от терактов сильнее, чем Турция", — добавил Столтенберг.
А ранее Столтенберг заявил, что НАТО не считает саммит в Мадриде дедлайном для вступления Финляндии и Швеции. Он состоится 28–30 июня в Мадриде. Судя по всему, альянс готовится отложить приём стран до тех пор, пока они не договорятся с Анкарой. А те, судя по всему, не спешат это делать. Как ранее писал Лайф, Финляндия, например, отказалась выполнить одно из десяти условий Турции по НАТО.
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