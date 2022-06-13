В НАТО признались, что позиция Турции по членству Финляндии и Швеции стала неожиданностью

Обещая Финляндии и Швеции быстрое вступление в НАТО, в альянсе не ожидали жёсткой позиции Турции по этому вопросу. Об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

"Раньше в ходе процесса мы не имели никаких оснований полагать, что в этом вопросе будут какие-либо проблемы", — сказал он в интервью Financial Times, уточнив при этом, что озабоченности Анкары не стали чем-то новым.

По словам Столтенберга, Турция является важным союзником и когда такое государство указывает на обеспокоенность в сфере безопасности, альянс должен обращать на это внимание. При этом своей целью генсек блока назвал как можно скорее добиться вступления Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс.

"Озабоченность Турции в контексте борьбы с терроризмом легитимна, поскольку никто из союзников по НАТО не пострадал от терактов сильнее, чем Турция", — добавил Столтенберг.