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Опубликовано 12 июня 2022, 17:25

Столтенберг оценил перспективы рассмотрения заявки Финляндии и Швеции на саммите в Мадриде

Столтенберг: НАТО не считает саммит в Мадриде дедлайном для вступления Финляндии и Швеции

Североатлантический альянс не рассматривает саммит в Мадриде, намеченный на 28–30 июня, как крайний срок для приёма в НАТО Финляндии и Швеции, который затянулся из-за возражений Турции. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Мы не считаем саммит в Мадриде дедлайном для вступления Швеции и Финляндии", — отметил он в беседе с журналистами.

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Получается, альянс готовится отложить приём Финляндии и Швеции до тех пор, пока скандинавские страны не договорятся с Анкарой. А те, судя по всему, не спешат это делать. Как ранее писал Лайф, Финляндия, например, отказалась выполнить одно из десяти условий Турции по НАТО.

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Flickr / NATO

Наталья Исакова
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