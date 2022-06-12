Столтенберг оценил перспективы рассмотрения заявки Финляндии и Швеции на саммите в Мадриде
Столтенберг: НАТО не считает саммит в Мадриде дедлайном для вступления Финляндии и Швеции
Североатлантический альянс не рассматривает саммит в Мадриде, намеченный на 28–30 июня, как крайний срок для приёма в НАТО Финляндии и Швеции, который затянулся из-за возражений Турции. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.
"Мы не считаем саммит в Мадриде дедлайном для вступления Швеции и Финляндии", — отметил он в беседе с журналистами.
Получается, альянс готовится отложить приём Финляндии и Швеции до тех пор, пока скандинавские страны не договорятся с Анкарой. А те, судя по всему, не спешат это делать. Как ранее писал Лайф, Финляндия, например, отказалась выполнить одно из десяти условий Турции по НАТО.
Flickr / NATO