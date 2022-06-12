Столтенберг оценил перспективы рассмотрения заявки Финляндии и Швеции на саммите в Мадриде

Североатлантический альянс не рассматривает саммит в Мадриде, намеченный на 28–30 июня, как крайний срок для приёма в НАТО Финляндии и Швеции, который затянулся из-за возражений Турции. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Мы не считаем саммит в Мадриде дедлайном для вступления Швеции и Финляндии", — отметил он в беседе с журналистами.