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Регион
Опубликовано 12 июня 2022, 20:58
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Финляндия отказалась от вступления в НАТО без Швеции

Хельсинки отказывается от вступления в НАТО без Швеции. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в беседе с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

"Я говорю, что шведское дело — наше дело. Это значит, что мы пойдём вперёд рука об руку", — приводит слова Ниинистё норвежский телеканал NRK.

Отмечается, что Столтенберг находится с визитом в Финляндии, чтобы обсудить заявку Хельсинки на членство в НАТО.

Столтенберг оценил перспективы рассмотрения заявки Финляндии и Швеции на саммите в Мадриде
Столтенберг оценил перспективы рассмотрения заявки Финляндии и Швеции на саммите в Мадриде

Как ранее сообщал Лайф, в США рассказали, как Швеция и Финляндия помогут НАТО "сдержать Россию". По мнению историка Артура Хермана, Североатлантический альянс усилит присутствие в Арктике в случае вступления этих стран в объединение.

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Никита Осипов
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