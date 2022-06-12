Финляндия отказалась от вступления в НАТО без Швеции

Хельсинки отказывается от вступления в НАТО без Швеции. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в беседе с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

"Я говорю, что шведское дело — наше дело. Это значит, что мы пойдём вперёд рука об руку", — приводит слова Ниинистё норвежский телеканал NRK.

Отмечается, что Столтенберг находится с визитом в Финляндии, чтобы обсудить заявку Хельсинки на членство в НАТО.