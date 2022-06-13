СКР проведёт расследование по факту обстрела рынка в центре Донецка

Следственный комитет РФ даст правовую оценку преступлениям украинских националистов в отношении мирных жителей в центре города Донецка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"Следственный комитет в рамках расследования уголовных дел даст правовую оценку очередным преступлениям украинских националистов в отношении мирных жителей города Донецка", — говорится в сообщении.

По данным советника главы Правительства Донецкой Народной республики Яна Гагина, украинские националисты обстреляли многолюдный рынок в центре Донецка. По предварительной информации, в результате погибло пять человек, включая ребёнка 2011 года рождения и его мать, а также более десяти мирных жителей получили ранения. Кроме того, выяснилось, что ВСУ обстреляли Будённовский район Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" ракетами с фугасной боевой частью.

"Противник осуществил обстрел Будённовского района Донецка со своих позиций, расположенных в районе н.п. Орловское с применением РСЗО БМ-27 "Ураган", выпустив по густонаселённому кварталу города ракеты с фугасной боевой частью 9М27Ф", — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в телеграм-канале.

Там также рассказали, что после обстрела зафиксированы повреждения по тринадцати адресам. Кроме того, действия со стороны украинских военных повлияли на целостность и высоковольтной линии Калининского РЭС.