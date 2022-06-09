Политолог на примере "Азовстали" объяснил, почему не стоит ускорять "Операцию Z"
Политолог Оленченко объяснил, почему не стоит ускорять сроки завершения спецоперации
Ускорять сроки завершения специальной военной операции на Украине не нужно, так как военные действия не могут проводиться быстро или медленно. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.
"Военные действия не могут проводиться быстро или медленно. У них есть свой ритм, который исходит из конкретной ситуации. Мы проводим сейчас специальную военную операцию. Стремиться к скорости здесь смысла нет. Надо беречь людей. Беречь силы и действовать с умом", — подчеркнул собеседник Лайфа.
В качестве примера эксперт привёл освобождение завода "Азовсталь" в Мариуполе. Он подчеркнул, что решение не штурмовать предприятие было мудрым — в ином случае, можно было бы потерять людей и технику, а "выигрыш по времени был бы незначительным по сравнению с тем, что они сдались", резюмировал политолог.
Лайф напоминает, ранее депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что спецоперация на Украине может закончиться к концу 2022 года. По его мнению, все предпосылки к тому, что в скором времени киевский националистический режим закончится, уже есть. При этом Российская армия не спешит закончить спецоперацию, так как на Украине ещё остаются мирные граждане.
ТАСС / Стрингер