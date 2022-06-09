Политолог на примере "Азовстали" объяснил, почему не стоит ускорять "Операцию Z"

Ускорять сроки завершения специальной военной операции на Украине не нужно, так как военные действия не могут проводиться быстро или медленно. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

"Военные действия не могут проводиться быстро или медленно. У них есть свой ритм, который исходит из конкретной ситуации. Мы проводим сейчас специальную военную операцию. Стремиться к скорости здесь смысла нет. Надо беречь людей. Беречь силы и действовать с умом", — подчеркнул собеседник Лайфа.

В качестве примера эксперт привёл освобождение завода "Азовсталь" в Мариуполе. Он подчеркнул, что решение не штурмовать предприятие было мудрым — в ином случае, можно было бы потерять людей и технику, а "выигрыш по времени был бы незначительным по сравнению с тем, что они сдались", резюмировал политолог.