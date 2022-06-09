Песков заявил, что жители освобождённых районов Украины сами выберут чиновников
Жители освобождённых территорий Украины будут сами принимать решения о назначении чиновников, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, будут ли руководящие посты в этих регионах занимать госслужащие из России.
"Это будет зависеть от выбора людей, которые живут в этих освобождённых районах", — подчеркнул представитель Кремля.
Лайф писал, что ранее Денис Пушилин назначил Виталия Хоценко председателем Правительства ДНР. Его кандидатуру одобрили депутаты Народного совета.
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