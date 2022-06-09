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Опубликовано 9 июня 2022, 10:38

Песков заявил, что жители освобождённых районов Украины сами выберут чиновников

Жители освобождённых территорий Украины будут сами принимать решения о назначении чиновников, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, будут ли руководящие посты в этих регионах занимать госслужащие из России.

"Это будет зависеть от выбора людей, которые живут в этих освобождённых районах", — подчеркнул представитель Кремля.

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Лайф писал, что ранее Денис Пушилин назначил Виталия Хоценко председателем Правительства ДНР. Его кандидатуру одобрили депутаты Народного совета.

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Татьяна Миссуми
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