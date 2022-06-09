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Регион
Опубликовано 9 июня 2022, 10:36

В Кремле ответили на вопрос о статусе украинского языка в Донбассе

Песков считает, что статус украинского языка в Донбассе должен зависеть от выбора людей

Жители Донбасса должны решать, останется ли украинский язык государственным. Такое мнение в беседе с журналистами в четверг озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Можно однозначно сказать, что, естественно, да, но у нас государственный язык один в нашей стране. А что касается отдельных районов, которые в настоящий момент не являются частью нашей страны, то мы ещё раз повторяем, что всё будет зависеть только от выбора людей", — рассуждает представитель Кремля.

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Ранее стало известно, что украинский язык и литература сохранятся в учебных планах школ Херсонской области в случае вступления региона в состав России. А вот в украинском Ивано-Франковске, напротив, запретили исполнять песни на русском языке. Более того, власти Украины решили создать специальный совет, который будет заниматься вопросами "дерусификации, декоммунизации и деколонизации" страны.

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Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Алексей Берковиц
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