В Кремле ответили на вопрос о статусе украинского языка в Донбассе

"Можно однозначно сказать, что, естественно, да, но у нас государственный язык один в нашей стране. А что касается отдельных районов, которые в настоящий момент не являются частью нашей страны, то мы ещё раз повторяем, что всё будет зависеть только от выбора людей", — рассуждает представитель Кремля.