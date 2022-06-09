В Кремле ответили на вопрос о статусе украинского языка в Донбассе
Песков считает, что статус украинского языка в Донбассе должен зависеть от выбора людей
Жители Донбасса должны решать, останется ли украинский язык государственным. Такое мнение в беседе с журналистами в четверг озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Можно однозначно сказать, что, естественно, да, но у нас государственный язык один в нашей стране. А что касается отдельных районов, которые в настоящий момент не являются частью нашей страны, то мы ещё раз повторяем, что всё будет зависеть только от выбора людей", — рассуждает представитель Кремля.
Ранее стало известно, что украинский язык и литература сохранятся в учебных планах школ Херсонской области в случае вступления региона в состав России. А вот в украинском Ивано-Франковске, напротив, запретили исполнять песни на русском языке. Более того, власти Украины решили создать специальный совет, который будет заниматься вопросами "дерусификации, декоммунизации и деколонизации" страны.
Агентство "Москва" / Кирилл Зыков