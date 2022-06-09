Боец ДНР признался в желании "разорвать" едва не убившего его морпеха ВСУ при встрече

Боец ДНР, который чудом выжил после издевательств в плену ВСУ и встретился с одним из садистов, в беседе с kp.ru рассказал, что чувствовал в тот момент. Он признался, что было очень тяжело себя сдерживать и хотелось просто "разорвать" обидчика.

"Честно? Разорвать его хотелось, сдерживал себя, тяжело очень было, все воспоминания нахлынули сразу. Но понимал: во-первых, он пленный, во-вторых, мы не такие, как они, мы не скоты. Бог ему судья, я ему так и сказал", — поделился военный.

Он также рассказал, что хотел бы встретиться с морпехом ВСУ ещё раз, но уже на поле боя. По его словам, украинский боевик ничуть не раскаивается в содеянном, а просто боится за свою шкуру. При этом пострадавший в плену отметил, что таких среди ВСУ и нацбатов довольно много, а тех, кто ещё не потерял "человеческий облик", наоборот, осталось единицы.

"Украинские военные хотели из меня "самовар" сделать: перетянуть жгутом руки, ноги и отрезать их. А Саид, когда меня резал, присел и сказал: "Я вас, москалей, убивал, убиваю и буду убивать". Это нормальные люди? Скорее бы восстановиться и снова на фронт, добить эту гадину", — поделился ополченец.