Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная "Операция Z" на Украине завершится, когда будут выполнены все поставленные задачи.

"Президент [РФ Владимир] Путин обозначил задачи, стоящие для этой специальной военной операции. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции", — сказал представитель Кремля журналистам.