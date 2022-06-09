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Регион
Опубликовано 9 июня 2022, 10:29
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Песков рассказал, когда завершится "Операция Z" на Украине

Песков: "Операция Z" закончится, когда будут выполнены все поставленные задачи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная "Операция Z" на Украине завершится, когда будут выполнены все поставленные задачи.

"Президент [РФ Владимир] Путин обозначил задачи, стоящие для этой специальной военной операции. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции", — сказал представитель Кремля журналистам.

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Кстати, ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, к чему приведёт достижение целей "Операции Z". По его словам, речь идёт о создании новой, не американоцентричной системы международной безопасности.

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ТАСС / Александр Река

Александр Юнашев
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