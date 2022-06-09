Песков рассказал, когда завершится "Операция Z" на Украине
Песков: "Операция Z" закончится, когда будут выполнены все поставленные задачи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная "Операция Z" на Украине завершится, когда будут выполнены все поставленные задачи.
"Президент [РФ Владимир] Путин обозначил задачи, стоящие для этой специальной военной операции. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции", — сказал представитель Кремля журналистам.
Кстати, ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, к чему приведёт достижение целей "Операции Z". По его словам, речь идёт о создании новой, не американоцентричной системы международной безопасности.
ТАСС / Александр Река