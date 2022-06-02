Медведев рассказал, к чему приведёт достижение целей "Операции Z"
Медведев: достижение целей "Операции Z" приведёт к новой архитектуре безопасности
Достижение Россией целей военной спецоперации на Украине должно привести к созданию новой, не американоцентричной системы международной безопасности. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира" он отметил, что сейчас во главе всей системы международной безопасности стоит Вашингтон. По его мнению, именно США обрадовались развалу Советского Союза, поскольку все решения стали приниматься за океаном.
"В конечном счёте это всё действительно должно привести к формированию новой архитектуры международной безопасности. А именно — сбалансированной системы, системы, которая основана на учете интересов всех стран", — заявил Медведев.
Как сообщал Лайф, ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что специальная военная операция на Украине идёт для упреждения масштабного конфликта на территории России.
ТАСС / Екатерина Штукина