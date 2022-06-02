Медведев рассказал, к чему приведёт достижение целей "Операции Z"

Достижение Россией целей военной спецоперации на Украине должно привести к созданию новой, не американоцентричной системы международной безопасности. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира" он отметил, что сейчас во главе всей системы международной безопасности стоит Вашингтон. По его мнению, именно США обрадовались развалу Советского Союза, поскольку все решения стали приниматься за океаном.

"В конечном счёте это всё действительно должно привести к формированию новой архитектуры международной безопасности. А именно — сбалансированной системы, системы, которая основана на учете интересов всех стран", — заявил Медведев.