Черногория заморозила недвижимость россиян из санкционного списка ЕС

Министерство внутренних дел Черногории заморозило 44 объекта недвижимости граждан Российской Федерации, против которых Евросоюз применил санкции. Об этом говорится в материале газеты Vijesti.

"Министерство внутренних дел Черногории сообщило, что заморожено 44 объекта недвижимости 34 граждан России, на которых ранее были наложены санкции", — сказано в публикации.

Как сообщили в Правительстве Черногории, список россиян, недвижимость которых оказалась замороженной, не является окончательным. При этом в опубликованном перечне граждан РФ содержатся ошибки в именах и фамилиях. Сообщается, что подпали под ограничения объекты россиян в Херцег-Нови, Будве и Жабляке.