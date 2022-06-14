Черногория заморозила недвижимость россиян из санкционного списка ЕС
МВД Черногории заморозило 44 объекта недвижимости россиян из санкционного списка ЕС
Министерство внутренних дел Черногории заморозило 44 объекта недвижимости граждан Российской Федерации, против которых Евросоюз применил санкции. Об этом говорится в материале газеты Vijesti.
"Министерство внутренних дел Черногории сообщило, что заморожено 44 объекта недвижимости 34 граждан России, на которых ранее были наложены санкции", — сказано в публикации.
Как сообщили в Правительстве Черногории, список россиян, недвижимость которых оказалась замороженной, не является окончательным. При этом в опубликованном перечне граждан РФ содержатся ошибки в именах и фамилиях. Сообщается, что подпали под ограничения объекты россиян в Херцег-Нови, Будве и Жабляке.
Ранее Лайф писал, что Россия высылает сотрудника Посольства Черногории в Москве. Такое решение было принято в ответ на "ничем не обоснованное" объявление персоной нон грата ряда дипломатов Посольства России в Подгорице, сообщили в МИД РФ.
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