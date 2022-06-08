Черногория прекратила вещание всех российских телеканалов
Посол РФ в Черногории заявил о прекращении вещания в стране российских телеканалов
В Черногории прекратили вещание российские каналы. Об этом сообщил посол РФ в Подгорице Владислав Масленников. Решение касается как попавших в шестой санкционный пакет Евросоюза каналов, так и оказавшихся вне этого перечня.
"Однако это было сделано без формального решения о присоединении к этому пакету со стороны черногорского правительства. Такое решение либо не принято, либо по крайней мере оно не опубликовано", — сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
При этом в республике не работают Первый канал и "Победа", которые не попали в санкционный пакет.
Ранее Лайф рассказывал, что в шестой пакет санкций ЕС вошёл запрет на вещание в Европе телеканалов "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр-Международный". При этом уточняется, что сотрудники компаний могут продолжить работу.
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