Черногория прекратила вещание всех российских телеканалов

В Черногории прекратили вещание российские каналы. Об этом сообщил посол РФ в Подгорице Владислав Масленников. Решение касается как попавших в шестой санкционный пакет Евросоюза каналов, так и оказавшихся вне этого перечня.

"Однако это было сделано без формального решения о присоединении к этому пакету со стороны черногорского правительства. Такое решение либо не принято, либо по крайней мере оно не опубликовано", — сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".

При этом в республике не работают Первый канал и "Победа", которые не попали в санкционный пакет.