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Опубликовано 8 июня 2022, 11:59

Черногория прекратила вещание всех российских телеканалов

Посол РФ в Черногории заявил о прекращении вещания в стране российских телеканалов

В Черногории прекратили вещание российские каналы. Об этом сообщил посол РФ в Подгорице Владислав Масленников. Решение касается как попавших в шестой санкционный пакет Евросоюза каналов, так и оказавшихся вне этого перечня.

"Однако это было сделано без формального решения о присоединении к этому пакету со стороны черногорского правительства. Такое решение либо не принято, либо по крайней мере оно не опубликовано", — сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".

При этом в республике не работают Первый канал и "Победа", которые не попали в санкционный пакет.

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Ранее Лайф рассказывал, что в шестой пакет санкций ЕС вошёл запрет на вещание в Европе телеканалов "РТР-Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр-Международный". При этом уточняется, что сотрудники компаний могут продолжить работу.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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