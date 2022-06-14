Песков: Вопрос о дополнительной помощи РФ в Донбассе является прерогативой Минобороны
Вопрос привлечения дополнительных союзнических сил Российской армии в Донбасс в связи с участившимися обстрелами Донецка является прерогативой Министерства обороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление главы ДНР Дениса Пушилина.
"В любом случае это прерогатива Министерства обороны, потому что это связано с продолжением специальной военной операции", — сказал Песков журналистам.
Напомним, что накануне Донецк подвергся самому мощному и продолжительному обстрелу со стороны украинских военных за всё время конфликта. Он длился шесть часов, его жертвами стали пять человек, включая ребёнка. Ещё десятки мирных жителей пострадали. Чтобы выжить, людям приходилось прятаться в подземных переходах. Кроме того, один из снарядов ВСУ попал в местный роддом. Предварительно, никто не пострадал.
ТАСС / Гердо Владимир