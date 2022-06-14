Песков: Вопрос о дополнительной помощи РФ в Донбассе является прерогативой Минобороны

Вопрос привлечения дополнительных союзнических сил Российской армии в Донбасс в связи с участившимися обстрелами Донецка является прерогативой Министерства обороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление главы ДНР Дениса Пушилина.

ДНР запросила помощи у России в связи с участившимися обстрелами

ДНР запросила помощи у России в связи с участившимися обстрелами

"В любом случае это прерогатива Министерства обороны, потому что это связано с продолжением специальной военной операции", — сказал Песков журналистам.